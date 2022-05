Kreistag soll neue Unterkunft für Asylbewerber in Osthofen beschließen

Der Kreistag Alzey-Worms trifft sich am Dienstagnachmittag zu seiner nächsten Sitzung. Einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung ist der Bau einer Großunterkunft für Asylbewerber in Osthofen. Dort gibt es bereits eine Flüchtlingsunterkunft, in der ca. 60 Menschen untergebracht sind. Laut der Beschlussvorlage soll die Asylbewerberunterkunft 80 bis 100 Plätze bieten. Nach dem Bau soll die Einrichtung für fünf Jahre an den Kreis vermietet werden. Die Gesamtkosten betragen fast 1,9 Millionen Euro. Landrat Heiko Sippel (SPD) hatte dem Osthofener Stadtrat die Pläne für die Asylbewerberunterkunft in der vergangenen Woche vorgestellt und betont, dass die neue Unterkunft nur dann käme, wenn Osthofen dazu ja sage. Der Beschluss des Kreistags, der als wahrscheinlich gilt, erfolgt am Dienstag also vorbehaltlich der Zustimmung aus Osthofen.