Mitten im alten Dorfkern von Zornheim liegt die Straße, in der so manches Neue aber auch einiges Alte zu finden ist. Die höchstgelegene Weinbaugemeinde in Rheinhessen war früher stark landwirtschaftlich orientiert. Durch große Neubaugebiete ist sie dann auch zu einer attraktiven Wohngemeinde geworden. mehr...