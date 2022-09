Kreis Mainz-Bingen berät über gemeinsame Abfallentsorgung mit Mainz

per Mail teilen

Die gemeinsame Müllentsorgung der Stadt Mainz und des Kreises Mainz-Bingen steht auf der Kippe. Der Werksausschuss des Kreises berät jetzt das Thema.

Im Zentrum steht die Frage, ob der Kreis die Müllentsorgung europaweit ausschreiben soll oder mit der Stadt Mainz eine gemeinsame Gesellschaft gründet. Eine Änderung im Steuerrecht hatte es notwendig gemacht, die seit Jahren bewährte Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Kreis auf neue Füße zu stellen. Beide Kommunen hatten vor Monaten in einem sogenannten "Letter of intent" erklärt, eine neue Gesellschaft zur Müllentsorgung gründen zu wollen. Der Mainzer Stadtrat hat auch bereits in seiner letzten Sitzung den entsprechenden Beschluss gefasst.

Diskussionsbedarf im Kreis

Im Kreistag Mainz-Bingen gibt es aber inzwischen so viel Uneinigkeit unter den Parteien, dass ein ähnlicher Beschluss am vergangenen Freitag von der Tagesordnung der Kreistagssitzung gestrichen und die Diskussion darüber in den Werksausschuss verwiesen wurde. Dort soll nun eine Entscheidung getroffen werden, die von einer Mehrheit im Kreistag getragen werden kann.

Die Grünen wollen die Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz fortsetzen. Für sie sei es wichtig, dass der Müll auch weiterhin zuverlässig abtransportiert werde, so eine Parteisprecherin. Diese Aufgabe würde die Stadt in der gemeinsamen Gesellschaft übernehmen und bekäme vom Kreis dafür Geld. Gegner dieses Modells, zu denen auch die AfD gehört, sagen: Eine öffentliche Ausschreibung sei günstiger. Auch in der CDU-Fraktion gibt es solche Gedanken.

Arbeitsplatzverlust und höhere Gebühren

Sollte der Kreis die Zusammenarbeit mit Mainz beenden, müsste die Stadt nach eigenen Schätzungen 90 Stellen beim Entsorgungsbetrieb streichen. Außerdem geht man im Mainzer Rathaus davon aus, dass die Müllgebühren in der Stadt steigen würden, da die Kosten nicht mehr auf zwei Kommunen verteilt werden könnten.