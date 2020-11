Der Kreis Mainz-Bingen hat die Bundeswehr und die Bundespolizei um Mithilfe gebeten, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. In den vergangenen Tagen sei die Anzahl der Fälle auch in im Kreis Mainz-Bingen in die Höhe geschossen, heißt es von der Verwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt arbeiteten am Limit. Deshalb sollen acht Soldatinnen und Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Von der Bundespolizei erhofft sich Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) Unterstützung der Ordnungsämter – zum Beispiel bei den Corona-Kontrollen.