per Mail teilen

Im Kreis Bad Kreuznach gilt ab Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre. Grund sind die hohen Corona-Inzidenz-Werte. Sie liegen mehr als drei Tage über 100.

Im Kreis Bad Kreuznach dürfen die Bürger ab Mittwoch auf Anweisung des Landes Rheinland-Pfalz zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht mehr auf die Straße. Das hat Landrätin Dickes am Nachmittag im Kreisausschuss bekannt gegeben. Im Kreis Bad Kreuznach liegt die Wocheninzidenz seit vergangenem Freitag über der kritischen Marke von 100.

Entscheidung Mainzer Verwaltungsgericht greift nicht

Der Kreis Bad Kreuznach gehört zum Bezirk des Verwaltungsgerichts Koblenz. Deshalb greift die Entscheidung des Mainzer Verwaltungsgerichts dort nicht. Das hatte vergangenen Woche einem Mainzer Bürger Recht gegeben, der sich gegen die Ausgangssperre gewehrt hatte. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht sei zu groß, hieß es unter anderem zur Begründung. Die Stadt Mainz hat inzwischen angekündigt, beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde einzulegen.

Die Landkreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen gehören zum Bezirk des Verwaltungsgerichts Mainz. Die Kreise hatten ihre Ausgangssperren ausgesetzt. Sie vermuteten, dass die Mainzer Verwaltungsrichter auch in ihrem Fall so entscheiden würden, wie in Mainz.

Weitere verschärfte Corona-Regeln

Mit der neuen Corona-Verordnung, die im Kreis Bad Kreuznach am Mittwoch in Kraft tritt, gelten zusätzliche Regeln. So muss unter anderem die Außengastronomie im Kreis wieder schließen. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch ein Haushalt und eine weitere Person treffen.