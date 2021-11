Kreis übernimmt Kosten für zusätzliche Corona-Tests in Schulen

Der Kreis Bad Kreuznach übernimmt die Kosten für einen zweiten wöchentlichen Corona-Test in allen Schulen. Das hat der Kreistag am Montagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen. Das Land hat die Regeln zu den Corona-Tests in den Schulen gelockert. Vorgesehen ist nun, dass nur noch einmal pro Woche getestet wird. Angesichts steigender Infektionszahlen hat die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU), dem Kreistag vorgeschlagen, einen zweiten Test auf freiwilliger Basis zu übernehmen. Seit den Herbstferien seien in 25 Schulen und Kindergärten im Kreis Bad Kreuznach viele Corona-Infektionen aufgetreten. Die freiwilligen Tests sollen für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem informierte die Landrätin, dass es im November und Dezember weitere zusätzliche Sonderimpfaktionen im Kreis geben wird. Sie sollen die Impfungen bei den Hausärzten und im Impfbus ergänzen.