Die Luca-App soll trotz Pandemie Freiheiten bringen und Bürokratie einsparen. Der Kreis Bad Kreuznach war von Anfang an offen für das System. Ab kommender Woche wird die App getestet.

Sechs Kreise in Rheinland-Pfalz erproben von kommendem Montag an die Luca-App für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Nach Angaben der Stabsstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach beginnt am Montag eine Art Testlauf, um mögliche Schwachstellen der neuen App zu finden. Erst einmal sei austesten angesagt, sagte der Leiter der Stabsstelle Corona, Ron Budschat. Man sei selbst über die Entscheidung überrascht gewesen , dass der Kreis Bad Kreuznach die Warn-App testen soll.

Zusammenarbeit Dehoga in Bad Kreuznach

Der Kreis Bad Kreuznach steht nach eigenen Angaben eng mit dem Deutschen Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) in Kontakt, um die Gastronomen über den Einsatz der App auf dem Laufenden zu halten. Mit Hilfe der App sollen künftig die Zettel entfallen, auf denen bisher Namen und Adressen von Gästen und Besuchern festgehalten werden. Außerdem könnten die Gesundheitsämter so wesentlich leichter die Kontakte nachverfolgen, wenn jemand sich mit dem Corona-Virus angesteckt habe, so die Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Der Leiter der Stabsstelle Budschat fügt hinzu, dass die Luca-App nur ein Baustein unter vielen sei, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.