Närrischer Kalender für Fastnachtsvereine in Bad Kreuznach

Der Kreis Bad Kreuznach ruft die Fastnachtsvereine auf, sich an zwei närrischen Kalendern zu beteiligen. Zu sehen sind die Beiträge dann auf dem Youtube-Kanal des Kreises.

Nach Angaben von Landrätin Bettina Dickes (CDU) soll es zwei närrische Kalender geben - einen für die kleinen Narren und einen für die großen. Die Beiträge können ganz vielfältig sein, alt oder neu. So seien beispielsweise Gardetänze oder Reden genauso gefragt wie lustige Gesangseinlagen.

Täglich neue Beiträge im Fastnachtskalender

Pro Tag solle dann jeweils ein Vereinsbeitrag erscheinen. Dafür sollen die Vereine ihre Videos an die Verwaltung schicken.

Mit den närrischen Kalendern wolle der Kreis ein bisschen für die erneut in großen Teilen abgesagte Kampagne entschädigen, so Landrätin Dickes. Fast alle Sitzungen und Umzüge seien abgesagt oder würden in den Sommer verschoben. Sie wolle nicht, sagte Dickes, dass durch die Corona-Krise ein Stück Kultur im Kreis verloren ginge.

Auch in dieser Fastnachtssaison werden bei den meisten Vereinen die Säle leer bleiben. Karnevalverein Sunneblum 1928 Guldental e.V.

Vereinzelt vielleicht doch noch Saalfastnacht?

Gerd Modes, Vorsitzender des Karnevalistenclubs "Fidele Wespe" geht zwar davon aus, dass es in dieser Session erneut keine Saalfastnacht in der gewohnten Form geben wird. Er will aber zunächst auch Präsenzveranstaltungen nicht ganz ausschließen. "Wir fahren auf Sicht", sagte er dem SWR.

"Wer Fassenachter mit Herzblut ist, den kann nix für die Saalfastnacht entschädigen."

Einem närrischen Kalender, wie ihn der Kreis einrichten will, steht Modes positiv gegenüber. "Wir sind zu allen 'Schandtaten' bereit", versicherte er. Der Verein lebe davon, dass die Mitglieder an ihren Reden, Tänzen oder Liedern arbeiteten. Und die wollten natürlich auch präsentiert werden. Deshalb wolle er auch jede Möglichkeit nutzen, die das Vereinsleben stärke. Die "Fidele Wespe" wäre also sicher bei einem närrischen Kalender dabei.

Positive Resonanz auf närrischen Kalender

Auch Stefan Singer, Vorsitzender des Karnevalvereins "Sunneblum" in Guldental, begrüßt die Initiative des Kreises. Alles womit man derzeit Vereine unterstütze, sei eine gute Idee. Es gelte präsent zu bleiben, sonst würden die Aktiven die Lust verlieren, sagt Singer. Der Verein wolle auf jeden Fall teilnehmen und mehrere Beiträge einreichen.

Kreiznacher Narrefahrt und Narrenkäfig bereits abgesagt

Die Kreiznacher Narrefahrt war Mitte November bereits abgesagt worden. Angesichts der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen könne der Umzug am Fastnachtssamstag 2022 mit rund 60.000 Zuschauern nicht durchgeführt werden, sagte die Zugmarschallin Cornelia Christmann-Faller. Auch der Narrenkäfig in Bad Kreuznach am Altweiber-Donnerstag wurde wegen der aktuellen Coronalage abgesagt.

Vor der Corona-Pandemie feierten etwa 10.000 Närrinnen und Narren im Narrenkäfig auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach. SWR

Närrischer Kalender soll bis Fastnachtsdienstag gehen

Wie der Kreis mitteilte, können die Vereine ihre Videos bis zum 7. Januar anmelden. Pro Verein könne je ein Beitrag von den kleinen und je ein Beitrag von den großen Närrinnen und Narren angemeldet werden. Die Videos selbst müssten bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vorliegen.

Laut Dickes soll der närrische Kalender bis Fastnachtsdienstag gehen. Wann genau er starte, sei derzeit noch unklar. Dies hänge auch davon ab, wie viele der Vereine sich daran beteiligen, sagte die Landrätin.