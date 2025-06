Ab 1. September müssen die Bürger wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Dann soll die Müllgebühr erhöht werden und das, obwohl der Abfall viel seltener abgeholt werden soll.

Energie- und Personalkosten, Maut-Gebühren und die CO2-Abgabe - die Gründe, warum die Müllgebühr im Kreis Alzey-Worms ab September teurer werden soll, sind vielfältig. Wie Landrat Heiko Sippel (SPD) mitteilt, sind die Kosten im Abfallwirtschaftsbetrieb um etwa 30 Prozent gestiegen.

Da die aktuellen Verträge mit dem Abfallunternehemen Remondis Ende Juni auslaufen, mussten sie neu ausgeschrieben werden. Auch dieses Mal sei Remondis der günstigste Bewerber gewesen, allerdings hätten sich die Konditionen aufgrund der Preisentwickelung geändert, erklärt Sippel.

Was sich ändert

Bei dem neuen Tarifmodell handelt es sich um einen sogenannten Behältertarif. Dieser setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Aus der Grundgebühr, die für jeden Haushalt gleich ist, unabhängig davon wie viele Personen darin leben, aus den Kosten für die einzelnen Tonnen und was neu ist: Nochmal eine Gebühr für Zusatzleerungen beim Restmüll.

Künftig sind nämlich nur noch vier Leerungen des Restmülls pro Jahr kostenlos. Jede weitere kostet extra.

Wer weniger Müll produziert, für den wird es billiger

Mit der neuen Verordnung haben es die Bürgerinnen und Bürger selbst in der Hand, wie hoch ihre jährlichen Müllkosten sind. Wer weniger Abfall produziert, zahlt auch weniger. Mithilfe eines Chips, der an den Restmülltonnen angebracht wurde, kann kontrolliert werden, wie oft die Tonne geleert wird.

Ein Beispiel: Ein Zweipersonenhaushalt hat bisher 199,20 Euro pro Jahr für Rest- und Bioabfall bezahlt, künftig wäre die Gebühr für ihn 270,23 Euro. Darin sind alle Leerungen für die Biotonne und vier Leerungen für den Restmüll enthalten. Jede zusätzliche Leerung des Restabfalls würde extra kosten.

Der Behältertarif im Vergleich. Kreisverwaltung Alzey-Worms

Restmüll wird künftig seltener abgeholt

Hinzu kommt, dass die Restmülltonne künftig nur noch alle drei Wochen geleert wird. Beim Bioabfall hingegen ändere sich nichts, so Sippel. Hier seien nach wie vor alle Leerungen inklusive.

"Ohne die Änderung zur 3-wöchentlichen Leerung und ohne die Anpassung des Tonnenvolumens wäre der Kostenanstieg für die Abfuhr des Abfalls noch deutlich höher", erklärt Sippel die neue Gebührenkalkulation.

Der meiste Restmüll im Land kommt aus Alzey-Worms

Mit der neuen Müllgebühr möchte der Kreis Alzey-Worms auch die Menge des produzierten Restmülls reduzieren. Wie Sippel mitteilt, produziert der Kreis den meisten Restmüll in Rheinland-Pfalz: "Im Landesvergleich liegt die Restabfallenge im Landkreis Alzey-Worms pro Einwohner und Jahr bei rund 180 kg."

Wir liegen damit an der Spitze aller 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz.

Der Kreis sei durch Vorgaben des Landes aber verpflichtet, die Menge des Restmülls deutlich zu reduzieren. Ziel sei ungefähr die Hälfte, also eine Restmüllmenge von 100 kg pro Einwohner. Erfahrungen aus anderen Landkreisen hätten gezeigt, dass sich dies nur dadurch erreichen lasse, wenn die Tonnen kleiner seien und seltener geleert würden.

Der Kreis Alzey-Worms produziert so viel Restmüll wie kein anderer Landkreis in Rheinland-Pfalz. Das muss sich laut Kreis ändern. IMAGO IMAGO / CHROMORANGE

Mülltrennung muss sich deutlich verbessern

Außerdem müsse sich die Mülltrennung deutlich verbessern, so Sippel. Deswegen appelliert er auch noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Abfälle richtig zu trennen. Bioabfall gehöre ausschließlich in die Biotonne, denn zusammen mit den Gartenabfällen könne hieraus Biogas und Strom hergestellt werden. Das komme letztlich den Gebührenzahlern zugute.

Weiteres Einsparpotenzial läge in der richtigen Trennung des Restabfalls. Eine Analyse habe ergeben, dass sich in der schwarzen Tonne zu viele Wertstoffe befinden. Diese könnten aber - richtig einsortiert - recycelt oder verwertet werden, was das Portemonnaie ebenfalls schone.

Das hat auch was mit Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Natur zu tun.

Müllgebühr soll ab 1. September gelten

Der Kreistag will am Dienstag über das neue Gebührensystem entscheiden. Sollten die Mitglieder dem zustimmen, tritt die neue Verordnung am 1. September in Kraft.

Die neue Kalkulation gilt erstmal nur für die nächsten 18 Monate. Nach dieser Zeit wird das Gebührensystem überprüft und gegebenenfalls angepasst. Das heißt, dass mögliche Überschüsse, aber auch Verluste an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden sollen.