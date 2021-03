per Mail teilen

Im ehemaligen Ingelheimer Krankenhaus können Bürger jetzt die Klinikeinrichtung ersteigern.

In den Räumen der Klinik waren am Donnerstag mehrere hundert Gegenstände ausgestellt, wie beispielsweise Beatmungsgeräte, Krankenbetten, Defibrilatoren oder Röntgengeräte. Jetzt können Interessierten am Computer für ihren Wunschartikel ein Gebot abgeben. Die Online- Versteigerung wird von dem Auktionshaus IVG Industrie - und Verwertungsgesellschaft durchgeführt. Insgesamt stehen rund 3 000 Artikel aus dem Ingelheimer Krankenhaus zum Verkauf. Die Klinik war zuletzt Corona Spezialkrankenhaus und musste vergangenes Jahr aus finanziellen Gründen schließen.