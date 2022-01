Krankenhäuser bekommen Millionen für Digitalisierung

Das Land hat jetzt Förderbescheide über Millionen von Euro verschickt, um die Digitalisierung in den Kliniken voranzutreiben.Das Bad Kreuznacher Krankenhaus St. Marienwörth erhält insgesamt mehr als 1,8 Millionen Euro. Das Geld fließe unter anderem in die digitale Patientenakte, heißt es vom Medizinischen Vorstand. Durch die Digitalisierung würden medizinisches und pflegerisches Personal entlastet. Auch die Mainzer Universitätsmedizin hat Förderbescheide erhalten - über insgesamt mehr als 20 Millionen Euro. Ein Teil des Geldes fließt in den Bereich Onkologie. Hier unterstütze Künstliche Intelligenz das Personal dabei, Behandlungsentscheidungen zu treffen, heißt es. Außerdem will die Unimedizin Geld in die Computersicherheit stecken, um sich vor Hackerangriffen zu schützen.