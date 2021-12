Kranichen ist es zu kalt - Zug Richtung Süden

Mehrere Tausend Kraniche sind nach Angaben des Naturschutzbunds NABU kurzfristig auf dem Weg in wärmere Regionen. Auch in Rheinhessen und an der Nahe wurden am Sonntag und am Montag Gruppen von bis zu 200 Vögeln beobachtet, unter anderem über Bad Kreuznach, Bodenheim oder Waldböckelheim. Grund für den späten Abflug der Kraniche ist laut NABU der starke Temperaturrückgang an den Weihnachtstagen. Die Kraniche würden inzwischen zum Teil auch in Deutschland überwintern. Aufgrund zweistelliger Minusgrad im Norden seien aber jetzt viele Vögel vor der Kälte geflohen.