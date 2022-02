Auf dem Weg nach Norden - Kraniche über der Region

Derzeit überfliegen mehrere 10.000 Kraniche die Region. Nach Angaben des Naturschutzbundes Rheinauen sind die Tiere auf dem Weg zu ihren Brutstätten im Norden. Bei schönem Wetter und vor allem mittags oder am frühen Nachmittag seien die Tiere gut über dem rheinhessischen Himmel zu sehen, so ein Sprecher des Naturschutzbundes. Er selbst habe Anfang der Woche hunderte Kraniche mit ihren trompetenähnlichen Rufen über Bingen hinweg fliegen sehen. Sie seienen auf dem Weg in die Brutgebiete nach Skandinavien oder Nord- und Ostdeutschland. Rast in Rheinhessen würden die Zugvögel aber nur im Notfall machen, die Region sei ein Durchzugsgebiet. Und wenn doch ein Stop eingelegt werde, dann meist in Feuchtgebieten. Nach Angaben des Sprechers versuchen die Kraniche, rechtzeitig zur Paarungszeit im März und im April im Norden anzukommen. Die Tiere kommen aus dem Süden, aus Frankreich und Spanien, dort haben sie monatelang bei milderem Klima überwintert.