Einige der größeren Unternehmen in Rheinhessen bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermehrt kostenlose Corona-Testmöglichkeiten an. Zum Teil brauche es dafür keinen konkreten Anlass mehr. Beim Spezial-Glashersteller Schott in Mainz könne sich nun jeder Mitarbeitende einmal pro Woche kostenlos von den Werksärztinnen auf Corona testen lassen, so ein Sprecher. Dafür habe man sich rechtzeitig um genügend Schnelltests gekümmert. Auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim bietet seinen Beschäftigten kosten- und anlasslose Testungen an. Da sich rund drei Viertel der Belegschaft im Homeoffice befänden, denke man auch über den Einsatz von Selbsttests für Zuhause nach, so ein Sprecher. Der Reifen-Hersteller Michelin in Bad Kreuznach hat nach eigenen Angaben ein werkseigenes PCR-Schnelltestgerät gekauft. Solche Geräte setze man auch in Laboren ein. Derzeit teste man damit nur Verdachtsfälle. Man prüfe aber, ob eine Erweiterung sinnvoll sei.