Rheinhessen-Nahe: Hier gibt es kostenlose Schnelltests

3G und 2G-Plus - die Corona-Regeln werden strenger. Daher steigt die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests. Darauf reagieren die Testzentren in der Region.

Ab dem 4. Dezember braucht jeder in Rheinland-Pfalz im Fitness-Studio, im Restaurant oder im Kino einen negativen Corona-Test - auch Geimpfte und Genesene. Das wird zu noch längeren Schlangen vor den Testzentren führen, befürchtet David Timm, Mitbegründer von Covimedical, einem Betreiber von Testzentren. Seitdem die Corona-Schnelltest wieder kostenlos angeboten werden, steige täglich die Nachfrage.

Covimedical betreibt unter dem Namen 15Minutentest drei Testzentren in Mainz. Sie befinden sich in Gonsenheim, am Gutenberg Center in Bretzenheim und am Mainzer Hauptbahnhof. Ab Freitag, 3. Dezember, kommt noch ein weiteres Testzentrum am Mainzer Hauptbahnhof dazu.

Das "Gutleut" wird Testzentrum

Außerdem wird die Bar "Gutleut" in der Mainzer Ludwigstraße ab Freitag, 3. Dezember, Corona-Schnelltests anbieten. Anmeldungen laufen auch hier über die Internetseite 15Minutentest.de. Die Besitzer der Bar hätten den Gastro-Betrieb vorübergehend aufgegeben, so David Timm von Covimedical.

"Wir ermöglichen den Mitarbeitenden der Bar weiterhin ihren Lebensunterhalt zu verdienen: Vorher haben sie bedient, jetzt machen sie Corona-Schnelltests."

Die Nachfrage nach den kostenlosen Corona-Bürgertests sei in den vergangenen Wochen enorm angestiegen, so Timm. Inzwischen würden an seinen drei Teststationen in Mainz etwa 1.500 bis 2.000 Corona-Schnelltest pro Tag durchgeführt. Stoßzeiten gebe es nicht mehr, die Testzentren seien immer voll und jeder müsse mit etwa 15 Minuten Wartezeit rechnen.

Neben den Testzentren von 15Minutentest gibt es in Mainz außerdem am Hyatt, am Münsterplatz und im Allianzhaus Testzentren. Auch dort muss sich jeder vorab beim Betreiber Schnelltest-Deutschland einen Termin buchen.

Zudem bieten auch Apotheken, Arztpraxen und Drogerien kostenlose Corona-Bürgertests an. Außerdem gibt es Drive-In Teststationen. Alle Testmöglichkeiten hat die Stadt Mainz auf einer Internetseite zusammengefasst.

In Mainz geht es auch ohne Termin

In Mainz kann man sich im Staatstheater ohne einen Termin auf Corona testen lassen. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite verzeichnet. Die Malteser führen die Tests durch. Wie alle Testanbieter suchen sie dringend neue Mitarbeiter, sagt Dagmar Bauer von den Maltesern. Die Schlangen an der Teststelle würde immer länger, daher seien mehr Mitarbeiter notwendig.

Auch im Umland bieten die Malteser Corona-Tests ohne Voranmeldung an. In Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) unterstützen die Malteser die Gemeinde im Bürgerhaus. In Lörzweiler können die Bürgerinnen und Bürger in der Malteser Aussenstelle einen kostenlosen Corona-Test machen lassen.

In der Region Rhein-Nahe betreibt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes verschiedene Testzentren. In Bad Kreuznach befinden sie sich in der Rüdesheimer Straße und zudem in einem Sanitätshaus in der Mannheimer Straße. In der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gibt es ein DRK-Schnelltestzentrum in der Gemeindehalle von Fürfeld. Anmeldungen über die Internetseite sind auch hier nötig.

"Viele ältere Leute kennen sich mit der Technik nicht aus oder haben kein Internet, die testen wir auch ohne Voranmeldung."

Weitere Schnelltests bietet das Testzentrum RheinNahe in Bad Kreuznach an. Es gibt zwei Standorte. Einer befindet in der Bad Kreuznacher Innenstadt in der Kreuzstraße, der andere auf dem Parkplatz des Unternehmens Michelin. Dort können auch Abstriche aus dem Auto heraus gemacht werden.

Es gibt wieder mehr Angebote, um sich per Schnell- oder PCR-Test auf Covid-19 testen zu lassen. Allerdings steht man jetzt vielerorts wieder in langen Warteschlangen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler (Symbolbild)

Eine Drive-In Corona-Teststation ist auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim (Kreis Bad Kreuznach) an der A61. Auch hier muss man vorher einen Termin buchen und kann dann mit seinem Auto vorfahren. Ohne aussteigen zu müssen, nehmen die Mitarbeiter des Testzentrums einen Corona-Abstrich. Das Ergebnis kommt dann per Mail zu den Kunden. Genauso läuft es auch bei der Drive-In Teststation am Autohof Gau-Bickelheim an der A61 ab.

In Worms können die Bürgerinnen und Bürger am Testzentrum in der Alzeyer Straße mit ihrem Auto vorfahren. Auch hier ist für den kostenlosen Bürgertest eine Anmeldung notwendig. Vor Ort kann man sich einen Termin buchen, falls der Andrang nicht zu groß ist. Zudem gibt es Schnelltestsmöglichkeiten im Baumarkt Hornbach. Im Testzentrum in der Wormser Bauhofgasse sind Schnelltests ohne Anmeldungen möglich.