per Mail teilen

Auf einem Recyclinghof im Kreis Mainz-Bingen wurde ein Totenschädel gefunden - in einem Kühlschrank. Er stammt aus der Unimedizin Mainz, doch wie er dorthin kam, können die Verantwortlichen nicht erklären.

Der Kopf, der schon im Juni gefunden wurde, steckte in einem Glasbehälter. Gefunden wurde auch eine Notiz der Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Mainz. Das wusste die Mainzer Polizei aber noch nicht, als sie damals zum Recyclinghof gerufen wurde. Die Beamten hätten mit dem Schlimmsten gerechnet, so ein Sprecher der Mainzer Polizei. Die ersten Ermittlungen hätten dann aber gezeigt, dass es sich vermutlich nicht um ein Verbrechen handele. Schnell sei klar gewesen, dass der Kühlschrank zur Rechtsmedizin gehöre und dort fälschlicherweise weggekommen sei, so der Sprecher.

Unimedizin bedauert Vorfall

Die Universitätsmedizin bedauert den Vorfall sehr. Ein Sprecher sagte, man stehe aber selbst derzeit noch vor einem großen Rätsel. Im Moment sei noch völlig unklar, woher der Kühlschrank stamme, und auch, wer die Notiz geschrieben habe, die bei dem Kopf gefunden wurde. Nur eines scheint laut dem Sprecher sicher: Der Mann, zu dem der Kopf gehört, muss schon vor einiger Zeit gestorben sein. Tatsache sei, dass der Kopf schon mehrere Jahre alt sein müsse, da Köpfe schon seit vielen Jahren in der Unimedizin nicht mehr verwahrt würden.

Ob der Schädel ursprünglich in der medizinischen Lehre verwendet wurde, wo er aufbewahrt wurde und wie der Kühlschrank mitsamt Kopf nun auf dem Recyclinghof gelandet ist: Auf diese Fragen will jetzt auch die Universitätsmedizin dringend Antworten.

Herausgekommen ist das Ganze übrigens erst jetzt, durch den Bericht des Datenschutzbeauftragten des Landes. Der hatte diese kuriose Geschichte in seinem Bericht aufgeschrieben.