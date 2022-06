Neues Radwegenetz soll kommen

Der Mainzer Stadtrat hat am Mittwochabend beschlossen, dass ein Konzept für ein neues Radwegenetz erstellt werden soll. Dazu wolle man auch konkrete Vorschläge des Mainzer Radfahrforums und einer vorherigen Bürgerbeteiligung berücksichtigen.

17 verschiedene Radrouten könnten sich bald über das Mainzer Stadtgebiet erstrecken – wenn es nach den erarbeiteten Ideen der Mainzer Radfahrerinnen und Radfahrer geht. Ihre Vorschläge sollen mit in das Konzept einfließen, mit dem als nächstes ein Planungsbüro beauftragt werden soll. Im Stadtrat wurde außerdem über die Stadtentwicklung diskutiert. Die ÖDP hatte dazu einen ganzheitlichen Masterplan gefordert. Dieser wurde mehrheitlich abgelehnt: Vertreter der Ampelkoalition verwiesen unter anderem auf den bestehenden Flächennutzungsplan und den „Masterplan 100% Klimaschutz“. Darüber hinaus wurden zusätzliche Investitionen in Millionenhöhe beschlossen – zum Beispiel in die Kinder- und Jugend-Hilfe, die Kultur und die Begrünung der Stadt.