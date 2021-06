per Mail teilen

Die Wormser Feuerwehr war am Sonntagnachmittag wegen einer größeren Menge Konfetti im Einsatz. Wie die Polizei meldet, hatten bisher Unbekannte wohl eine Konfettikanone im Herrnsheimer Schloßpark gezündet, die Folienstreifen verteilten sich dort im Teich und am Ufer. Weil Gefahr bestand, dass sich zum Beispiel Fische und Vögel an dem Konfetti verschlucken, mussten die Feuerwehrleute den Bereich reinigen. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.