Bad Kreuznach schaltet wegen Gaskrise Laternen aus

Kalt duschen in Turnhallen, eingeschränkte Straßenbeleuchtung, Rathäuser, die im Winter möglicherweise nicht beheizt werden. Der drohende Gasmangel zwingt die Kommunalverwaltungen zu drastischen Maßnahmen.

Die Stadt Bad Kreuznach hat bereits begonnen, auf die Energiekrise zu reagieren. Sie hat verschiedene Straßenlaternen abgeschaltet, allerdings nur dort, wo dadurch keine Gefahr entstehe, heißt es in einer Mitteilung. Zudem werden die Brückenhäuser, die Crucenia Thermen und das Bäderhaus nicht mehr angestrahlt.

Schüler und Sportler müssen wegen Energiekrise kalt duschen

Innerhalb der kommenden Wochen will die Stadt dann in insgesamt sechs Turnhallen das warme Wasser abstellen. Dazu würden die großen Warmwasserspeicher komplett entleert, um so zu verhindern, dass sich dort Legionellen entwickeln. Außerdem sollen die Hallen ab Herbst nur noch bis auf 17 Grad beheizt werden. Auch in öffentlichen Gebäuden müssen sich städtische Mitarbeiter und Besucher wärmer anziehen, als sie es gewohnt sind: Maximal 19 Grad sollen dort herrschen.

Das Wormser Rathaus wird im kommenden Winter möglicherweise nicht mehr beheizt. SWR

Stadtverwaltung Worms ganz ohne Heizung?

In der Wormser Stadtverwaltung tagt derzeit ein Mal pro Woche ein Krisenstab, der sich mit der Thematik befasst. Beschlossen ist bislang, dass Bürger in sozialen Netzen darüber informiert werden, wie sie selbst Energie sparen können. Zudem soll ein Bürgertelefon eingerichtet werden. Aber es wird auch über einschneidende Maßnahmen nachgedacht: So diskutiert der Krisenstab darüber, im Winter die Heizungen in den städtischen Verwaltungsgebäuden komplett auszuschalten.

Dies wäre allerdings nur möglich, wenn die Mitarbeiter allesamt von zuhause aus arbeiten könnten, so ein Sprecher der Wormser Stadtverwaltung. Geprüft werde außerdem, ob die Gebäude dadurch möglicherweise gefährdet wären. Denn wo nicht geheizt wird, entstehen schnell Frostschäden.

Wormser Schwimmbad bleibt kalt

Die Heizung der Becken des Wormser Heinrich Völker-Bades ist bereits seit längerem abgeschaltet. Dadurch spart die Stadt viel Geld. Um den Betrieb des Klinikums und auch der Feuerwehr zu gewährleisten, schafft der städtische Entsorgungs- und Baubetrieb einen Tanklaster an. Er soll - falls nötig - Notstromaggregate mit Diesel versorgen.

Volkshochschule Alzey wird verlegt, um Energie zu sparen

Die Volkshochschule des Landkreises Alzey-Worms wird vom Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in die Gustav-Heinemann-Realschule plus verlagert, so eine Sprecherin der Verwaltung. Dort sorgt eine umweltfreundliche Holzhackschnitzelanlage für Wärme. Außerdem werde geprüft, ob man in den Turnhallen die Duschen komplett sperren könnte.