Kommunen begrüßen Schuldenerlass

Kommunen in der Region Rheinhessen/Nahe begrüßen die Pläne der Landesregierung, die Hälfte der Kassenkredite von Städten und Gemeinden zu übernehmen. Mit diesen Krediten wird beispielsweise die Sozialhilfe bezahlt. Der Kreis Alzey-Worms wertet den Vorschlag der Landesregierung als großen Schritt in die richtige Richtung, so eine Sprecherin. Die Kassenkredite des Kreises beliefen sich aktuell auf fast 40 Millionen Euro. Mit der Übernahme der Hälfte würde dem Kreis eine riesige Last von den Schultern genommen.

Auch die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) zeigt sich erfreut über die geplante Übernahme der Altschulden. Sie geht davon aus, dass der Bund auch die andere Hälfte übernehmen wird. Die Stadt Mainz teilt auf SWR-Nachfrage mit, es sei noch nicht bekannt, ob auch die Landeshauptstadt von dem Schuldenerlass profitieren werde. Die Kassenkredite in Mainz belaufen sich auf etwa 600 Millionen Euro.