Bei den Kommunalwahlen in Wiesbaden werden morgen eine neue Stadtverordnetenversammlung und die Mitglieder der 26 Ortsbeiräte gewählt. 14 Parteien und Vereinigungen stehen zur Wahl. Neben SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD treten mehrere kleine Gruppen an, darunter Volt, Die PARTEI und die Vereinigung Pro Auto. Die Verkehrswende ist auch nach dem Scheitern der Citybahn eines der Hauptthemen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Planung eines neuen Stadtteils "Ostfeld" für 10.000 Menschen und der Erhalt des Einzelhandels in der Innenstadt. Seit der letzten Wahl vor fünf Jahren gibt es im Stadtparlament keine feste Koalition, SPD, CDU und Grüne kooperieren. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden haben diesmal mehr als doppelt so viele Bürger Briefwahl beantragt wie bei der letzten Kommunalwahl.