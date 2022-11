Kommt ein Glasverbot am 11.11. in Mainz?

Am 11.11. gab es in der Mainzer Innenstadt viele Scherben und dadurch auch einige Verletzte. Jetzt prüft die Stadt ein Glasverbot.

Man werde sich im Laufe des nächsten Jahres mit den Verantwortlichen des Ordnungsamtes zusammensetzen, so Stadtsprecher Ralf Peterhanwer. Bislang habe es am 11.11. nie ein Glasverbot per Allgemeinverfügung der Stadt gegeben, sondern lediglich Appelle des Veranstalters, dem Mainzer Carneval Verein (MCV). Dieser habe im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 11.11. immer darum gebeten, Flaschen und Gläser zu Hause zu lassen.

Glasverbot wie an Weiberfastnacht und Rosenmontag?

Da es in diesem Jahr aber mehrere Schnittverletzungen gab, soll laut Stadt neu geprüft werden. Eventuell werde es dann im nächsten Jahr, ähnlich wie an Weiberfastnacht und am Rosenmontag, ein Glasverbot in der Mainzer Innenstadt geben. An diesen beiden Tagen werde dies auf jeden Fall auch 2023 wieder verfügt und gemeinsam mit dem MCV kontrolliert.

"Glas stellt Sicherheitsrisiko dar"

Rund 7.500 Menschen hatten am 11.11. in der Mainzer Innenstadt, vor allem rund um den Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz, gefeiert. Nach Angaben des Roten Kreuzes hat es sich bemerkbar gemacht, dass es dort kein Glasverbot gab. Die Rettungsdienste hätten verstärkt Personen mit Schnittverletzungen durch Scherben behandeln müssen. Insgesamt seien 60 Menschen medizinisch versorgt worden - wie viele davon mit Schnittverletzungen, können die Verantwortlichen nicht sagen. Nur, dass es einige gewesen seien, aber niemand habe eine größere Verletzung durch Scherben erlitten..

Krankenwagen mit Plattfuß kann nicht helfen

Aber nicht nur Verletzungen durch Scherben sind ein Problem. Viel Glas kann auch für die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten zum Problem werden. Wenn diese über viele Scherben fahren müssen, können Reifen beschädigt werden.

Ohne Glasvebot sind die Straßen voller Flaschen und Scherben. dpa Bildfunk picture alliance / R. Goldmann

Köln hat am 11.11. Glasverbot

Ein Blick zu den närrischen Nachbarn: In der Karnevalshochburg Köln herrscht an allen närrischen Tagen an den Hotspots in der Altstadt und im Zülpicher Viertel ein Glasverbot. Polizei und Ordnungsamt stellen an den Zugängen zu den Sperrzonen Kontrollstellen auf.

Übrigens: Wer Glas in die "Sperrzone" hinein schmuggelt, egal ob in Mainz, Köln oder Düsseldorf, dem droht ein Bußgeld von bis zu 60 Euro.