Seit Jahrzehnten wird über eine Brücke über den Rhein bei Bingen diskutiert. Für Gutachten wurde dabei viel Geld ausgegeben. Macht endlich den Deckel drauf, wünscht sich SWR-Redakteur Markus Volland.

20 Jahre ist es her, da lud der damalige Landrat des Kreises Mainz-Bingen, Claus Schick, zu einer Pressekonferenz ein. Es wurden Pläne präsentiert zu einer Rheinbrücke bei Bingen. Ein Geldgeber aus den USA wollte sie finanzieren, eine Mautbrücke sollte es werden. Daraus wurde dann aber nichts. Näher dran an einer Brücke über den Rhein bei Bingen war die Region seitdem nie mehr.

Naturschutz steht an erster Stelle - immer

Der Naturschutz hat dem Vorhaben immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Brütende Vögel, Rückzugsgebiet für Tiere, seltene Pflanzen - das Gebiet am Rhein ist an dieser Stelle bei Bingen für ein Projekt dieser Art nicht geeignet. Das war es damals nicht, ist es heute nicht und wird es in den nächsten Jahren auch nicht sein – akzeptiert das bitte endlich. Der Naturschutz wird immer an erster Stelle stehen, und das ist auch gut so.

Rheinbrücke ja – aber diesmal bitte richtig

Nun überlegt der Kreis Mainz-Bingen tatsächlich, das Projekt trotz neuer Machbarkeitsstudie weiter voranzutreiben. Bitte nicht! Jetzt sollte es vielmehr darum gehen, eine Brücke an anderer Stelle zu bauen, dort wo keine Vögel nisten oder seltene Pflanzen blühen. Wie ein störrischer Esel immer nur auf die eine Stelle zu beharren ergibt keinen Sinn. Sucht einen anderen Ort für eine Brücke über den Rhein, denn die ist nötiger denn je. Aber macht es diesmal richtig. Verkehrsexperten und Naturschützer müssen zusammenarbeiten, gleich von Anfang an. Nur wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, kommen sie dort auch an.