per Mail teilen

Das Mainzer Rathaus wird saniert und entpuppt sich immer mehr als Kostenfalle. Aus anfänglichen 50 Millionen Euro sind inzwischen knapp 100 Millionen Euro geworden. Ein Kommentar von SWR-Reporter Sebastian Grom.

SWR C. Lutz

Bei der Pressekonferenz der Stadt Mainz gab es den großen Knall: Die Sanierungskosten für das Rathaus sind inzwischen doppelt so hoch wie vor fünf Jahren propagiert: 100 Millionen. Eine Eins mit acht Nullen. Und damit nicht genug: Bei der Sanierung werden jetzt trotz der Kostenexplosion auch noch Abstriche gemacht. Natursteine an der Fassade wird es nicht geben, dafür gibt es kostengünstige Keramik. Auch das frei begehbare Bürgerdach oder ein Bürgerforum sind gestrichen. Mehr Geld, weniger Leistung. Da kann man sich nur an den Kopf fassen.

So langsam aber sicher sollte man sich die Frage stellen, ob eine Sanierung wirklich überhaupt noch sinnvoll ist. Die verschuldete Stadt sollte jetzt die Reißleine ziehen und mit kühlem Kopf entscheiden. Es ist kein Drama, etwas Beschlossenes wieder rückgängig zu machen. Beim Bibelturm, dem geplanten Erweiterungsbau für das Gutenberg-Museum, hat die Stadt das ja auch gemacht: mit einem Bürgerentscheid. Der Bibelturm hätte übrigens nur fünf Millionen Euro gekostet. Warum wurde da überhaupt ein Bürgerentscheid gemacht und beim Mainzer Rathaus nicht? Wahrscheinlich, weil damals Wahlkampf in der Stadt war und eine Kommunalwahl aktuell in weiter Ferne ist.

Das Mainzer Rathaus zu sanieren, ist genauso sinnvoll, wie mit einem Brathähnchen zum Tierarzt zu gehen und zu fragen: Ist da noch etwas zu machen? Ich schlage vor, jetzt doch einen Bürgerentscheid zum Rathaus zu machen. Mit zwei Fragen: Frage 1: Abreißen? Frage 2: Wann?