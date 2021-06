per Mail teilen

Am Mainzer Gymnasium Theresianum werden zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz Schülerinnen und Schüler gegen das Coronavirus geimpft. Der Leiter des SWR-Studios Mainz, Olaf Lemcke, findet: Das schürt Impfneid.

Impfneid? Ein schreckliches Wort. Unterstellt es doch den eigenen egoistischen Vorteil gegenüber der Immunisierung aller. Warum der? Warum ich nicht?

Was das Theresianum jetzt macht, befördert genau das: Impfneid. Eine Schule, die das Glück hat, den einen oder anderen Arzt in der Elternschaft zu haben, besorgt nun Impfstoff für Schülerinnen und Schüler - und Ehemalige. Natürlich vom "Meenzer Stöffsche" Biontech.

Klar, jeder Geimpfte ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Aber solange noch etliche Menschen aus der Prio 2 oder der Prio 3 auf den Pieks warten, müssen die Impfdosen auch dort genutzt werden. Woher kommen denn die Ampullen für die Schule? Sie fehlen in Arztpraxen die – so hört man – den Ansturm nicht bewältigen können. Jugendliche können gerne auch geimpft werden – aber wegen ihres deutlich geringeren Risikos für eine schwere Erkrankung gilt: Menschen mit Priorisierung zuerst!

Und wenn schon einige Ärzte Dosen "abzwacken“ können: Dann doch bitte schön für Schülerinnen und Schüler aus sozial schwächeren Gegenden – da hocken Großfamilien auf engem Raum zusammen. Das Infektionsrisiko ist dort größer als im Einfamilienhaus mit Garten! So leben die Menschen aus dem "Besserverdiener-Gymnasium“ Theresianum (zugegeben: pauschal, aber nicht ganz falsch).

Also: Sollte man Jugendliche impfen? Ja! Aber erst, wenn die mit höherem Risiko durch sind. Fatal ist zudem, wenn Schülerinnen und Schüler mit besseren Beziehungen - also Eltern, die Ärzte sind – schneller an Impfstoff kommen als andere. Dass der eine oder andere Arzt auch mal einen Bekannten vorzieht, lässt sich nicht vermeiden. Aber das Ganze als öffentliche Impfaktion auszugeben: Das ist grenzwertig. Das hat nichts mehr mit Impfneid zu tun, sondern mit sozialer Ungerechtigkeit - schamlos und mit einer guter Portion Selbstgerechtigkeit. Praktiziert vom Theresianum Mainz.