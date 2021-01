Wegen eines Baumgutachtens wird das Mainzer Biotop "Am Heiligenhaus" nun doch nicht gerodet. Die Debatte aber hinterlässt "Fragezeichen typisch Mainzer Art", kommentiert der Leiter des SWR-Studios Mainz, Olaf Lemcke.

Es war alles klar: Bäume weg, Kita und Wohnungen her. Endlich mehr Betreuungsplätze, endlich mehr Wohnraum. Dann ein Baumgutachten, das sagt: Finger weg, das ist ein wichtiges Biotop. Also alles auf Stopp. Das ist die Kurzfassung der Debatte um das Wäldchen "Am Heiligenhaus" in Hartenberg-Münchfeld. Eigentlich auch kein Problem. Denn dafür gibt es ja klare Verfahren. Mit Gutachten und so. Und doch hinterlässt diese Debatte Fragezeichen typisch Mainzer Art.

Warum war der Baumbestand in dem kleinen Wäldchen nicht schon bei der Bewertung des neuen Kita-Standorts vor über zwei Jahren ein Thema? Man hätte ja sagen können: "Da wollen wir bauen, aber das mit den Bäumen müssen wir uns noch mal genau anschauen." Wenn in Mainz über Kita-Standorte diskutiert wird, sitzen ja alle mit am Tisch: Bauamt, Umweltdezernat, Sozialdezernat und andere. Reichlich Experten. Stattdessen: Beschlüsse zum Kita-Standort, Verhandlungen mit Investoren. Und kein Wort zu dem Baum-Problem.

Hier sind Fragezeichen angebracht

Und jetzt werden sie doch nicht gefällt. Die Stadt sagt: Alles lief nach Plan. Die Auswertung des Gutachtens brauchte Zeit, die Aufregung war gar nicht nötig. Auch ohne Berichterstattung und Petition hätten wir richtig entschieden. Ob das so stimmt? Ich weiß es nicht. Aber auch hier sind Fragezeichen angebracht. Wenn alles seinen normalen Gang ging, warum wurde das Gutachten erst unter Verschluss gehalten? Warum braucht es erst eine wochenlange Debatte und eine Petition mit rund 7.000 Unterzeichnern, bis klar ist, dass das Wäldchen doch nicht angetastet wird?

Klar, die Abwägung, an welcher Stelle der Klimaschutz wichtiger ist und wo der Raum für Kitas und Wohnungen, ist schwierig. Da gibt es keine einfachen Antworten. Aber man sollte es sich nicht ohne Not noch schwerer machen. Oder gar den Eindruck hinterlassen, hier wird rumgeeiert. Transparenz, offene Debatte, klare Entscheidung. Und kein Mainzer Gemurkse.