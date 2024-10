per Mail teilen

Wer den Kometen Tsuchinshan-ATLAS bisher noch nicht gesehen hat, der kann das noch nachholen - mit professioneller Hilfe.

Astronomie-Vereine in der Region laden am Samstagabend zum "Astronomietag" ein. Dort wird es auch um den Kometen Tsuchinshan-Atlas gehen, der seit einer Woche am Abendhimmel zu sehen ist. Nach Angaben von Experten wird der Komet noch gut eine Woche zu sehen sein, aber immer lichtschwächer werden.

Sternwarten in Bad Kreuznach und Klein-Winternheim öffnen

In der Sternwarte Bad Kreuznach beginnt um 14 Uhr am Samstag der Tag der offenen Tür. In der Sternwarte in Klein-Winternheim (Kreis Mainz-Bingen) geht es um 19:30 Uhr los. Bei beiden Veranstaltungen wird der Komet das große Thema sein. Es gehe aber auch um den Ringplaneten Saturn und den Mond, heißt es von Seiten der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Mainz, die nach Klein-Winternheim einlädt.

In Alzey wird unter freiem Himmel beobachtet

In Alzey-Weinheim wird die Interessensgemeinschaft der Hobbyastronomen ab 18 Uhr unter freiem Himmel ihre Teleskope aufbauen, durch die Besucher dann gucken können. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.