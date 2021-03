Die Bundesregierung hat auch die Bitte um virtuelle Ostergottesdienste zurückgezogen. Katholische und evangelische Kirche kündigten an, die Konzepte von Weihnachten zu nutzen.

Das Bundespresseamt verschickte am Donnerstag eine Neufassung der Beschlüsse der Bund-Länder-Runde vom frühen Dienstagmorgen, in der die komplette Passage zur ursprünglich geplanten Osterruhe wegfällt. Damit entfällt auch der dort enthaltene Satz: "Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen."

Kohlgraf "froh und dankbar"

Katholische und evangelische Kirche begrüßten den Schritt zurück. "Ich bin froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr Ostern in Gemeinschaft feiern dürfen - wenn auch mit der seit Monaten stark eingeschränkten Zahl an Gottesdienstbesuchern", teilte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Donnerstag nach Beratungen mit den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Hessen mit.

Für die Durchführung von Präsenzgottesdiensten würden weiterhin die strengen Regelungen gelten, die sich bereits bei den Weihnachtsgottesdiensten bewährt hätten. Präsenzgottesdienste seien für viele Menschen Halt und Stütze in diesen Zeiten, so Bischof Kohlgraf weiter.

Unterschiedliche Regelungen möglich

Er sei sich aber bewusst, dass es je nach Entwicklung der Inzidenzwerte in einzelnen Landkreisen unterschiedliche Regelung geben könne, betonte Kohlgraf. "Hier müssen sich die Pfarreien mit den örtlichen Behörden abstimmen und dann eben gegebenenfalls ganz auf Präsenzgottesdienste verzichten." Von Seiten des Bistums werde es vielfältige, auch digitale Angebote geben.

Nach der Rücknahme der umstrittenen bundesweiten Osterruhe hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an die Kirchen im Land appelliert, bei der Planung von Ostergottesdiensten ähnlich "verantwortungsvoll und zurückhaltend" vorzugehen wie an Weihnachten. Größere Menschenansammlungen solle es nicht geben.