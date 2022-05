Köder in Kanalisation wegen Rattenplage

Der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Mainz wird in Bretzenheim Rattenköder in der Kanalisation auslegen. Das hat ein Sprecher der Stadt mitgeteilt. Im Bretzenheimer Südring hatten Anwohner sich über eine Rattenplage beklagt. Auf Privatgrundstücken sei die Stadt jedoch nicht für die Ratten-Bekämpfung zuständig, so der Sprecher der Stadt. Um die Tiere loszuwerden, sollten Hauseigentümer deshalb zusätzlich auch einen Schädlingsbekämpfer beauftragen. In Bretzenheim hatte es vor etwa drei Jahren schon einmal eine Rattenplage gegeben.