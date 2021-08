per Mail teilen

Der Kochbus der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ kommt heute nach Bad Kreuznach. Nach Angaben der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz bekommenen die Teilnehmenden gezeigt, wie sie sich während der Arbeit gesundheitsbewusst und nachhaltig ernähren können. In Workshops würden sie zusammen mit dem Kochbusteam verschiedene Gerichte zubereiten. Die Aktion heute richtet sich an mittelständische Unternehmen in der Region. Der Kochbus ist eine landesweite Initiative des Klimaschutzministeriums.