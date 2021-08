Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will strengere Regeln für die Hundehaltung durchsetzen. Das kündigte die CDU-Politikerin in der "Rheinischen Post" an. Die Kettenhaltung von Hunden solle grundsätzlich verboten und die Anforderungen an Hundezüchter verschärft werden. Derzeit passe ihr Ministerium die Vorgaben an neue wissenschaftliche Erkenntnisse an, so Klöckner. Angesichts des Haustier-Booms wegen der Corona-Pandemie will die Ministerin auch strengere Regeln für den Zoohandel anordnen.