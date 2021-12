Klinikum verschiebt planbare Operationen

Im Wormser Klinikum werden seit Montag keine planbaren Operationen mehr vorgenommen. Notfälle, dringend medizinische Eingriffe und Geburten seien aber weiterhin möglich, so die Klinikleitung. Sie reagiert mit dem Herunterfahren der Operationen auf die steigende Zahl von Covid-Patienten im Haus. Vergangenen Freitag waren es 35 Patienten - davon sieben auf der Intensivstation. Außerdem müsse man dafür Sorge tragen, dass die Notfallversorgung in Worms und Umgebung weiter gewährleistet sei. Patientinnen und Patienten, die von der neuen Regelung betroffen seien, würden telefonisch informiert, versichert die Klinikleitung. Wie lange es keine planbaren Operationen in Worms geben wird, ist noch unklar. Das Klinikum gehört zu den fünf größten Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz.