Klinikum ist Zentrum für seltene Krankheit "Tuberöse Sklerose"

Das Wormser Klinikum ist als Zentrum der seltenen Krankheit Tuberöse Sklerose zertifiziert worden. Damit ist die Kinderklinik das einzige Zentrum für diese Krankheit in Rheinland-Pfalz. In einer Mitteilung heißt es, bei der Tuberösen Sklerose handele es sich um eine genetische Krankheit, die sich häufig bereits während der Schwangerschaft beziehungsweise im ersten Lebensjahr des Kindes zeige. Der Leiter der Kinderklinik in Worms, Markus Knuf, sagte, die Krankheit sei zwar nicht heilbar, es stünden aber inzwischen gute Behandlungsmethoden zur Verfügung. Etwa eines von 5.000 bis 10.000 Neugeborenen sind laut Professor Knuf von der Krankheit betroffen. Die Ausprägung der Erkrankung kann von vergleichsweise milden Verläufen bis hin zu schwerwiegenden Krankheitsbildern variieren.