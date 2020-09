Nach der Corona-Infektion einer Hebammenschülerin befinden sich einige Mitarbeiter des Katholischen Klinikums in Mainz in Quarantäne. Das Klinikum hat einen entsprechenden Bericht der "Allgemeinen Zeitung" bestätigt. Demnach hatte sich die Hebammenschülerin im Urlaub in einem Nicht-Risikoland mit Corona angesteckt. Ein erster Test war aber negativ ausgefallen. Deshalb ging die junge Frau zur Arbeit. Als sie später Symptome entwickelte, wurde sie doch positiv getestet. Neben Mitarbeitern seien auch einige Mütter und ihre Neugeborenen in Quarantäne, so eine Kliniksprecherin. Bislang seien aber keine weiteren Infektionen bekannt.