Krankenhäuser verschieben trotz Corona keine OPs

Trotz der hohen Corona-Infektionszahlen werden in der Universitätsmedizin in Mainz keine Operationen verschoben. In der aktuellen von der Omikron-Variante dominierten Welle sei dies derzeit nicht notwendig, so eine Sprecherin. Auch wenn Mitarbeitende wegen Krankheit oder Quarantäne ausfallen würden, könne das noch gut aufgefangen werden. Auch im Marienhaus Klinikum Mainz und im Heilig-Geist Hospital in Bingen finden nach Angaben eines Sprechers der Marienhaus-Gruppe zurzeit noch alle Operationen wie geplant statt. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts liegt die Inzidenz in Mainz aktuell bei 1.036, im Kreis Mainz-Bingen bei 788.