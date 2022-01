Krankenhäuser befürworten mögliche Quarantäne-Verkürzung

Eine mögliche Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten bei einer Corona-Infektion wird von Vertretern der Krankenhäuser in der Region Rheinhessen/Nahe grundsätzlich begrüßt. Die Ministerpräsidentenkonferenz berät am Freitag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ob die Quarantäne bei Beschäftigten in der kritischen Infrastruktur nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beendet werden kann. „Wir befürworten das,“ sagte der Sprecher der Marienhaus-Gruppe, zu der das Heilig-Geist-Hospital Bingen und das Marienhaus Klinikum Mainz gehören. Fünf Tage Quarantäne würden ausreichen, bei Mitarbeitenden, die geimpft und geboostert seien. Auch die Mainzer Unimedizin findet eine Quarantäne-Verkürzung grundsätzlich sinnvoll – jedoch müsse durch engmaschige PCR-Tests sichergestellt werden, dass keine Ansteckungsgefahr mehr bestehe. Das Klinikum Worms äußert sich zurückhaltender. Eine Sprecherin sagte, noch würden die aktuell geltenden Regeln den Klinikbetrieb nicht gefährden. Aufgrund der hoch ansteckenden Omikron-Variante wird befürchtet, dass bald zu viel Personal in wichtigen Versorgungsbereichen ausfallen könnte. Deshalb sollen dort Quarantäne-Zeiten verkürzt werden.