Warten auf den Bus als Therapie

An dieser Bushaltestelle wird nie ein Bus halten. Das Marienhaus Klinikum Mainz MKM hat trotzdem in seiner Station für Akutgeriatrie eine Attrappe eingerichtet - als Therapie.

Patienten mit Alzheimerdemenz benötigen bei einem Krankenhausaufenthalt besondere Aufmerksamkeit. Ungewohnte Situationen sind für sie herausfordernd und stressig. Viele Demenzpatienten, so das MKM, suchten in solchen Situationen Geborgenheit und Ruhe, die sie an der Bushaltestelle in kurzer Zeit finden würden.

Bei vielen - vor allem weiblichen - Patienten gebe es einen Drang, mit dem Bus zu fahren, sei es zum Markt oder zum Einkaufen, sagt Hanna Kemnitz-Frahm, Stationsleitung der Geriatrie. Viele wollten auch einfach nur nach Hause fahren. Die Bushaltestelle dient vielen Demenzpatienten deshalb als vertrauter Ort.

"Oft reicht schon eine kurze Verweildauer an der Haltestelle aus, bis sie vergessen haben, warum sie weg wollten."

Die älteren Menschen würden schlichtweg schnell vergessen, warum sie an der Haltestelle sitzen. Die Haltestelle, so Kemnitz-Frahm, hätte zudem den Vorteil, dass die Patienten auf Station umherstreifen könnten und nicht gesucht werden müssten. Das sei bisher ein- bis zweimal pro Woche der Fall gewesen. Die Pflegekräfte könnten nun schnell wieder mit den Patienten interagieren.

Haltestelle wird bald umbenannt

Gespendet wurde die Bushaltestelle von der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Es gibt allerdings einen Schönheitsfehler. Noch steht auf dem Haltestellenschild nämlich der alte Name "Katholisches Klinikum Mainz". Seit Juni heißt das Krankenhaus aber offiziell Marienhaus Klinikum Mainz. Die MVG hat versprochen, den Namen beim nächsten Fahrplanwechsel zu ändern.