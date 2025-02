Die Klimabewegung Fridays For Future hat am Freitag auch in Mainz, Koblenz, Bingen und Neustadt an der Weinstraße zum Klimastreik vor der Bundestagswahl aufgerufen. An die neue Bundesregierung hat sie diverse Forderungen.

"Wir können uns jetzt keine Regierung leisten, die Rückschritte im Klimaschutz macht", so ein Sprecher von Fridays For Future Mainz. "Stattdessen braucht es einen klaren Kurs nach vorne: Klimaneutralität bis 2035, ohne Ausreden, ohne Verzögerung." Dafür sind am Freitag mehr als 1.000 Klimaaktivistinnen und -aktivisten erneut auf die Straße gegangen.

Fridays For Future will Klimakrise wieder mehr zum Thema machen

Die Klimakrise habe in der öffentlichen Debatte der letzten Monate kaum eine Rolle gespielt, kritisiert die Klimabewegung. Dabei habe sich im vergangenen Jahr weltweit wieder eine Klimakatastrophe an die nächste gereiht, beispielsweise bei der Flutkatastrophe in Spanien. "Uns wurde brutal und unmissverständlich vor Augen geführt, was auf dem Spiel steht", meint der Sprecher von Fridays For Future Mainz.

Forderungen von Fridays For Future an neue Bundesregierung

An die künftige neue Bundesregierung hat die Klimabewegung bereits klare Forderungen . Dazu zählen unter anderem der Ausstieg aus der Förderung von Erdgas bis 2035. Außerdem sollten ihrer Ansicht nach sehr reiche Menschen und Konzerne, die mit fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen, stärker besteuert werden, um auch damit die Klimawende zu finanzieren.

Auch Stadt Mainz soll Klimaziele umsetzen

Mit den Klimazielen und Schutzmaßnahmen der Stadt Mainz zeigt sich Fridays For Future grundsätzlich zufrieden, zum Beispiel mit dem Hitzeschutzplan für Mainz. Allerdings müsste der auch konsequent umgesetzt werden. "Es ist erforderlich, dass die Finanzierung der Maßnahmen auf kommunaler Ebene von Anfang an mitgedacht wird und dafür Positionen im Haushalt eingeplant werden", sagt Isabel Page von Fridays for Future Mainz.

Klimastreik mit Demonstrationen auch in Koblenz, Neustadt und Bingen

Los ging der Mainzer Klimastreik um 15 Uhr mit einer Kundgebung am Hauptbahnhof. Anschließend gab es einen Demonstrationszug über die Bahnhofstraße, die Große Bleiche und die Kaiserstraße zurück zum Hauptbahnhof. Deswegen kam es am Nachmittag in der Mainzer Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Parallel dazu fand in Bingen ebenfalls ein Klimastreik statt. Dort zog ein Demozug vom Speisemarkt aus durch die Binger Innenstadt. Demonstriert wurde auch in Koblenz. Dort waren rund 500 Teilnehmer auf den Straßen. Einen kleineren Klimastreik mit rund 200 Teilnehmern gab es zudem in Neustadt an der Weinstraße, unterstützt von Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche.