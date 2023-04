Klimaaktivisten verbinden in Mainz Statuen die Augen

In Mainz haben Wissenschaftler der Klimabewegung "Scientist Rebellion" symbolisch zwei Statuen die Augen verbunden. Mit der Aktion wollen sie auf die Untätigkeit der Politik aufmerksam machen.

Für ihren Protest haben sich die Klimaaktivisten und -aktivistinnen die Statue Frauenlob Barke am Mainzer Rheinufer und das Gutenberg-Denkmal auf dem Campus der Universität ausgesucht. Beide Statuen hätten sie bewusst ausgewählt, sagt die Organisatorin der Aktion, Cordula Markert. Ihr Ziel: Auf das Ausmaß der Klimakrise aufmerksam machen und die Politik in die Verantwortung nehmen.

Verbundene Augen als Symbol des Wegschauens

Bei der Statue Frauenlob Barke am Mainzer Rheinufer, in der mehrere Menschen in einem Schiff sitzen, habe man der Person am Steuer die Augen verbunden, sagt Cordula Markert. Denn sie steuere das Boot und sei damit für dieses und auch für dessen Besatzung verantwortlich. Der Steuermann symbolisiere hier die Politik, die mehr tun könnte, aber stattdessen die Augen verschlösse.

"Die Statue am Mainzer Rheinufer ist sehr passend. Wir alle sitzen im selben Boot und sind Leidtragende der Klimakrise."

Zusätzlich zu den Augenbinden hängten die Mitglieder auch Schilder an die Statuen mit Aufschriften wie beispielsweise "Stellt euch den Fakten. Sagt die Wahrheit. Dies ist ein Klimanotstand".

Aktion soll auf Klimakrise aufmerksam machen

Auch die Gutenberg-Statue am Campus der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hat eine Augenbinde bekommen. Market hofft, so noch mehr Wissenschaftler und Akademiker als Unterstützer zu gewinnen. Mit der Aktion wollten die Aktivistinnen und Aktivisten nach eigenen Angaben auf den Ernst der Lage aufmerksam machen. "Es ist noch vieles zu retten, aber nur, wenn man jetzt auch endlich etwas tut," betont Market.

In Mainz haben Wissenschaftler der Klimaaktivisten-Gruppe "Scientist Rebellion" der Gutenberg-Statue auf dem Uni-Campus symbolisch die Augen verbunden. Scientists Rebellion

Die Aktion in Mainz ist eine von vielen weltweit. In mehr als 40 Städten verhängten laut Scientist Rebellion Wissenschaftler und Akademiker über hundert Denkmälern die Augen. Damit wollen sie auf das ihrer Meinung nach gezielte Wegschauen aufmerksam machen und die regierenden Politiker und Politikerinnen auffordern, etwas gegen die Klimakrise zu tun sowie gezielte und sofortige Maßnahmen zu ergreifen.

Wer ist Scientist Rebellion? Scientist Rebellion ist eine internationale Bewegung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie von Akademikern und Akademikerinnen aus mehr als 32 Ländern, die sich um das Klima sorgen. Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen fordern die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu auf, öffentlich Verantwortung zu übernehmen und sich mit der Klimabewegung zu solidarisieren und zu protestieren. Zudem übt Scientist Rebellion nach eigenen Angaben mit friedlichen, kreativen und störenden Aktionen Druck auf Regierungen aus. Damit wollen sie bewirken, dass die Regierenden Maßnahmen ergreifen, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. (Quelle: Scientist Rebellion)

Außerdem werfen sie der Politik vor, dass ihre Warnungen nicht ernst genommen werden: "Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen wir schon seit Jahrzehnten Alarm wegen der Klimakrise. Wir haben Briefe geschrieben, Petitionen unterschrieben und Vorträge gehalten. Doch die Regierungen hörten nicht auf unsere Warnungen und Jahr für Jahr stiegen die Emissionen weiter an."

Weitere Aktionen in Mainz geplant

Die Aktion ist nach Angaben von Scientist Rebellion bereits die zweite ihrer Art. In Zukunft sollen zudem Weitere folgen, auch in Mainz.