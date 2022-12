Klimaaktivisten von "Letzte Generation" planen Aktion in Mainz

Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" planen zum ersten Mal eine Aktion in Rheinland-Pfalz. Sie wollen sich in Mainz auf einer Straße festkleben.

Freitagfrüh könnte es deshalb im Mainzer Innenstadtbereich zu Verkehrsproblemen kommen. Wo genau die Aktivisten ihre Aktion planen, soll erst kurz vorher bekanntgegeben werden. Nähere Informationen folgen.

Aktivisten machen mit Klebeaktionen Schlagzeilen

Die "Letzte Generation" ist in der Vergangenheit durch mehrere Aktionen aufgefallen. So klebten sich Aktivisten zum Beispiel auf Landebahnen der Flughäfen in Berlin und am Donnerstag auch in München fest oder auf Straßen, wie beispielsweise in Ulm.

Die Aktivisten fordern nach eigenen Angaben ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Ziel sei es, so CO2 einzusparen und damit das Klima zu schützen.