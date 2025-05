Kletterer bei Kirn zehn Meter abgestürzt

In Oberhausen bei Kirn (Kreis Bad Kreuznach) ist ein 52-jähriger Kletterer abgestürzt. Nach Polizeiangaben hatte der Mann sehr viel Glück, er ist nur leicht verletzt.

Am frühen Donnerstagnachmittag war der Mann aus dem Raum Offenbach in Hessen am Oberhauser Felsen an einer Steilwand zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Andere Kletterer, die auch dort unterwegs waren, wählten den Notruf.

Kletterer mit Seilwinde hochgezogen

Ein Rettungshubschrauber musste den 52-Jährigen mit einer Seilwinde aus dem schwer zugänglichen Gelände holen. Laut Polizei hat sich der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er sei dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann hatte offenbar einen Fehler gemacht. Laut Polizei sagte er selbst, dass er eine Sicherung übersprungen habe. Als er dann den Halt verlor, rutschte er etwa zehn Meter ab.

Beliebtes Klettergebiet

Die Oberhauser Felsen werden auch "Kirner Dolomiten" genannt. Es ist ein beliebtes Klettergebiet, das verschiedene gesicherte Routen für Fortgeschrittene und Anfänger hat.

Der Mann aus Hessen war dort mit einem Kletterpartner unterwegs. Auch eine andere Klettergruppe hielt sich zur selben Zeit dort auf.