Am Rotenfels bei Bad Kreuznach haben Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zwei Kletterer gerettet. Laut Polizei wollte das Paar aus Italien den Fels hochklettern, dabei stürzte die Frau und verletzte sich. Kletterer des Alpenvereins seien zufällig vor Ort gewesen und hätten sich zunächst um die beiden gekümmert, so die Feuerwehr. Die Frau sei dann per Hubschrauber aus der Felswand geborgen und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Mann blieb unverletzt und konnte von Helfern der Bergwacht begleitet den Fels hinaufklettern. Insgesamt waren mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.