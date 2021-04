Buddeln, entspannen und Ruhe genießen - und das im eigenen kleinen Garten, dicht neben vielen anderen Gärten in der Gartenkolonie. Vor wenigen Jahren galten Laubenpieper noch als spießig. Heute finden vor allem Familien den einen Garten cool. Und Corona hat diesen Trend noch mal verstärkt. Stefan Illing ist Herr über 90 Gärten in der Goldgrube in Mainz. Alle Gärtner sind in einem Verein organisiert und Stefan Illing ist der Chef, der 1. Vorsitzende vom Verein. Da treffen die unterschiedlichsten Typen aufeinander. Wir sprechen mit Stefan Illig, der ein bisschen Hausmeister und Diplomat an der Gartenhecken sein muss.