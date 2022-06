Mann stirbt bei Flugzeugabsturz in Worms

per Mail teilen

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Worms ist ein 49-jähriger Mann aus Kirchheimbolanden ums Leben gekommen. Es befanden sich keine weiteren Personen im Flugzeug.

Das Flugzeug ist nach Angaben der Polizei am frühen Nachmittag kurz nach dem Abheben vom Flugplatz Worms in einen kleinen Wald abgestürzt und sofort in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Worms hat das Feuer gelöscht. Bei der Maschine handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein Ultraleichtflugzeug. Es wurde bei dem Unfall fast völlig zerstört.

Nach Flugzeugabsturz in Worms: Wrackteile beschlagnahmt

Die Ermittlungen haben die Staatsanwaltschaft und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen übernommen. Die Absturzursache ist noch unklar. Eine Drohne macht zurzeit Aufnahmen von der Absturzstelle. Von der Staatsanwaltschaft Mainz wurden die Wrackteile zwecks weiterer Untersuchungen beschlagnahmt. Das Gelände rund um den Flugplatz wurde weiträumig gesperrt.