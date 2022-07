ZDF-Moderator Claus Kleber verabschiedet sich

Der langjährige Moderator Claus Kleber führt am Donnerstag das letzte Mal durch das "heute journal". Nach rund 3.000 von ihm moderierten Sendungen verabschiedet er sich am 30. Dezember von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Das teilte das ZDF in Mainz mit. Der 66-Jährige arbeitet seit 2003 als Hauptmoderator des Nachrichtenmagazins, seit 2009 auch als Redaktionsleiter. Zuvor war der promovierte Jurist für die ARD als Korrespondent in den USA und später in Großbritannien tätig. Nachfolger Klebers ist Christian Sievers. Der 51-Jährige übernimmt den Posten ab Januar 2022.