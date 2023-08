Landgericht Mainz weist Klage gegen AstraZeneca ab

per Mail teilen

Eine Mainzer Zahnärztin wollte Schadenersatz von AstraZeneca, weil sie nach ihrer Corona-Impfung auf einem Ohr taub wurde. Das Mainzer Landgericht wies ihre Klage jetzt ab.

Drei Tage, nachdem sie mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden war, konnte die damals 40-Jährige auf dem rechten Ohr nichts mehr hören. Bis heute ist sie auf dieser Seite taub.

Mainzerin wollte von AstraZeneca 150.000 Euro Schmerzensgeld

Die Mainzerin ist überzeugt, dass die Impfung der Grund für ihre gesundheitlichen Probleme war. Sie zog deshalb vor Gericht und forderte vom Impfstoffhersteller AstraZeneca 150.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz.

Zu Beginn des Prozesses im Juni hatten Vertreter von AstraZeneca argumentiert, Hörschäden seien bislang in keiner Studie als Nebenwirkung der Impfung erwiesen.

Der Anwalt der Klägerin hielt dagegen, er habe ein Gutachten, das andere Ursachen als die Impfung ausschließe. Außerdem habe die Berufsgenossenschaft den Impfschaden anerkannt.

Anwalt nennt Entscheidung von Landgericht Mainz "Fehlurteil"

Warum die Klage abgewiesen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Gründe dafür würden schriftlich nachgereicht und die Klägerin müsse die Kosten für das Verfahren tragen, urteilte die Richterin in dem Zivilprozess am Montag in Mainz.

Der Anwalt der Klägerin sprach von einem "Fehlurteil". Er verstehe nicht, warum das Mainzer Landgericht nicht wenigstens ein weiteres Gutachten gefordert hat. Die Frau selbst sagte, das Urteil sei ein "Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen." Sie kündigte gegenüber dem SWR an, in Berufung zu gehen. Die müsste dann vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verhandelt werden.