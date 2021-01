Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat die Klage einer geflüchteten Familie aus dem Irak für eine gesonderte Unterbringung abgelehnt. Mit der Klage wollte die Familie erreichen, dass sie wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus statt in einer Sammelunterkunft in eine eigene Wohnung ziehen kann. Der Vater der Familie leide an Diabetes, sei herzkrank und zähle damit zur Corona-Risikogruppe, so die Anwältin der Familie. Die Familie teilt sich in ihrer aktuellen Sammelunterkunft Küche und Bad mit mehr als 70 Mitbewohnern. Die Anwältin sagte dem SWR, dass sie bereits Beschwerde gegen die Ablehnung der Klage bei der Staatsanwaltschaft eingereicht hat.