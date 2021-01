Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat am Montagabend beim Verwaltungsgericht Mainz Klage gegen die Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingereicht. Angeblich will die Uni Forschungskooperationen mit China geheim halten.

Die GFF wirft der Uni vor, sich zu weigern, über diese Zusammenarbeit zu informieren. Die Universität verweigere die Herausgabe von Informationen über Forschungskooperationen mit chinesischen Unternehmen, zu der sie nach dem Landestransparenzgesetz verpflichtet sei, heißt es von der Gesellschaft. "Es ist eine Gefahr für die freie und unabhängige Wissenschaft, dass die Universität Mainz nicht einmal die Namen ihrer Drittmittelgeber zu nennen bereit ist", sagt Julia Reda, Projektleiterin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.

Journalist Missal: "Wissenschaftsfreiheit gefährdet"

Die GFF klagt gemeinsam mit dem Sinologen und freien Journalisten David Missal, der das Informationsportal "Chinas Geld an deutschen Unis" betreibt. Missal hat nach eigenen Angaben aufgedeckt, dass jährlich über zwei Millionen Euro aus China an deutsche Universitäten fließen. "Forschungsförderung aus autokratischen Staaten gefährdet die Wissenschaftsfreiheit", so Missal. Hochschulen in Deutschland ließen sich ganze Studiengänge vom chinesischen Staat finanzieren und nähmen Geld von chinesischen Firmen an, die massiv in Menschenrechts-Verbrechen involviert seien. "Das gesamte Ausmaß der Einflussnahme können wir nur erfahren, wenn die Universitäten ihren Informationspflichten nachkommen."

Geschäftsgeheimnisse: Fadenscheiniger Grund für Geheimhaltung

Anders als andere Hochschulen weigere sich die Universität Mainz, Informationen über ihre Drittmittelgeber herauszugeben und verweise dabei auf den Schutz von deren Geschäftsgeheimnissen. "Geschäftsgeheimnisse sollen Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb schützen, nicht die öffentliche Kontrolle von Verwaltungshandeln verhindern", erklärte Joschka Selinger, Jurist bei der GFF und Koordinator der Klage. Staatliche Universitäten seien zum Schutz einer freien und unabhängigen Wissenschaft verpflichtet, deshalb unterlägen sie besonderen Transparenzanforderungen. "Hochschulen können sich ihrer Pflichten nicht entziehen, indem sie Kooperationen mit privaten Unternehmen eingehen", sagt Selinger.

GFF: Industriekooperationen gefährden Wissenschaftsfreiheit

Es ist nicht das erste Mal, dass die Universität Mainz mit Intransparenz über ihre Industriekooperationen auffällt. 2016 wurde die Universität dazu verurteilt, dem inzwischen verstorbenen SWR-Reporter Thomas Leif Einsicht in ihre Fördervereinbarung mit der pharmaindustrie-nahen Boehringer Ingelheim Stiftung zu gewähren. Ein von der GFF in Auftrag gegebenes wissenschaftliches Gutachten von Klaus Ferdinand Gärditz kam zu dem Ergebnis, dass diese Fördervereinbarung das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit verletzte und dass Kooperationsvereinbarungen in ähnlichen Fällen der Informationsfreiheit unterliegen.