Klagen gegen Bürgermeisterwahl in Bad Kreuznach

Das Hin- und Her um die Bürgermeisterwahl in Bad Kreuznach vergangenen Sommer geht weiter. Am Vormittag beschäftigt sich das Verwaltungsgericht Koblenz mit Klagen gegen die Wahl - bereits zum zweiten Mal.

Als das Amt des Bürgermeisters in Bad Kreuznach vor einem Jahr ausgeschrieben wurde, hatte sich nach zwei Wochen noch niemand beworben. Deswegen hatte die Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) die Bewerbungsfrist um einen Monat verlängert. Darum drehen sich die Klagen am Verwaltungsgericht. Zunächst klagte der frühere Amtsinhaber Wolfgang Heinrich (parteilos) gegen die Wahl seines Konkurrenten Thomas Blechschmidt (CDU). Der hatte sich erst in der Verlängerung beworben, Heinrich schon innerhalb der ursprünglichen Frist. Wolfgang Heinrich (parteilos), ehemaliger Bürgermeister von Bad Kreuznach Pressestelle Stadt Bad Kreuznach Erste Klage vom Verwaltungsgericht abgewiesen Heinrich argumentierte, die Wahl sei zu wiederholen, weil sie an einem erheblichen Verfahrensfehler leide. Die Oberbürgermeisterin sei nicht befugt gewesen, die Bewerbungsfrist zu verlängern. Das Verwaltungsgericht Koblenz hatte die Klage jedoch abgewiesen. Als unterlegener Bewerber sei er nicht klagebefugt, entschied das Gericht im vergangenen November. Stadträte klagen gegen Fristverlängerung Nun klagen zwei Stadträte gegen die Bürgermeisterwahl. Auch sie rügen die Verlängerung der Bewerbungsfrist. Ohne die Verlängerung der Bewerbungsfrist wäre der vorherige Amtsinhaber Heinrich einziger Kandidat gewesen. Das Verwaltungsgericht machte im November jedoch bereits deutlich, dass es aus seiner Sicht rechtens war, dass Kaster-Meurer die Frist verlängert hatte. Das Ziel der Stadt sei gewesen, aus einer größtmöglichen Zahl von Bewerben auszuwählen, so das Verwaltungsgericht. Dafür sei es unerheblich, welches Organ der Kommune die Ausschreibung veranlasst habe. Damit dürften auch die Klagen der beiden Stadträte wenig Aussicht auf Erfolg haben. Thomas Blechschmidt, aktueller Bürgermeister von Bad Kreuznach und Kämmerer Pressestelle Stadt Bad Kreuznach Mit großer Mehrheit gewählt Der neue Bürgermeister Thomas Blechschmidt hatte im Januar sein Amt angetreten. Er war vergangenen Juni mit großer Mehrheit vom Stadtrat gewählt worden. Wegen der Klagen hatte sich sein Amtsantritt zunächst verzögert.