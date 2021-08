per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Koblenz beschäftigt sich mit einer Klage gegen die Bürgermeisterwahl in Bad Kreuznach. Der Stadtrat hatte im Juni den neuen Bürgermeister gewählt und sich gegen den parteilosen Amtsinhaber Wolfgang Heinrich ausgesprochen. Heinrich will sich mit Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht zu der Klage äußern. Vieles spricht aber dafür, dass er sie eingereicht hat. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts rügt der Kläger die Verlängerung der Bewerbungsfrist für die Wahl. Ohne die Fristverlängerung wäre Heinrich nach dem Rückzug eines Mitbewerbers als einziger Kandidat übriggeblieben. Wahlsieger Thomas Blechschmidt (CDU) hatte sich später beworben. Wann das Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit der Wahl entscheidet, ist noch unklar. Auch die Aufsichtsbehörde ADD prüft die Beschwerden von drei Stadträten in gleicher Sache.